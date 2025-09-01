Світоліна несподіваним запальним танцем привітала чоловіка з днем народження: "Все ще мій найгарячіший партнер" (ВІДЕО)
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс виконали разом танець.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у Instagram поділилася запальним динамічним танцем, який вона виконала разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Він був присвячений дню народження французького тенісиста.
"Ще на один рік старший, але все ще мій найгарячіший партнер у танцях. З Днем народження!" – написала Еліна.
Як відомо, Світоліна та Монфіс розпочали стосунки у 2019 році. За два роки вони одружилися. У жовтні 2022-го у пари народилася донька Скай, через що Еліна робила паузу у своїй кар’єрі.
Зараз українка посідає у світовому рейтингу 15-те місце. Монфіс, який 1 вересня святкує свій 38-й день народження, у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів розташовується на 49-му місці.
