Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні провели другу зустріч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Італії. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу

Італія – Україна – 1:1

Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна – 3:6, 6:4, 6:4

Костюк швидко вивела Україну вперед проти Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Світоліна та Паоліні розпочали зустріч з обміну геймами. Потім Еліна зробила брейк суперниці та повела у рахунку 3:1. Це була заявка на виграш стартового сету. Її перша ракетка України підтвердила у дев’ятому геймі другим брейком, після чого забрала сет собі – 6:3.

На початку другого сету суперниці обмінялися брейками. У шостому геймі Світоліна забрала подачу Паоліні, вийшла вперед 4:2 та мала збільшувати свою перевагу. Не змогла. Італійка забрала чотири гейми поспіль та виграла партію – 6:4.

Перший гейм вирішального сету Еліна виграла на своїй подачі, а потім зробила все, що могла, щоб забрати і гейм суперниці – мала 5 брейк-пойнтів на подачі Паоліні, але жоден з них не реалізувала, та поступилася у геймі, де було зроблено 22 (!!!) розіграші. Жасмін після цього одразу зробила Світоліній брейк, здобула перевагу (4:2), але українка відповіла зворотним брейком – 4:4. Паоліні додала – знову забрала гейм Еліни та на своїй подачі закрила поєдинок. Загальний рахунок у матчі Італія – Україна став нічийним.

Третя зустріч у матчі буде парною: Жасмін Паоліні / Сара Еррані – Людмила Кіченок / Надія Кіченок.

Світоліна озвучила амбітні плани збірної України щодо історичного півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг