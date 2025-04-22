Світоліна нарвалася на кпини чоловіка після перемоги в Руані: "Одразу XL замовляє!"
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс перебувають у чудовому гуморі після перемоги українки на турнірі WTA 250 в Руані.
Пара перебралася в Мадрид, де відбудуться наступні великі змагання. Монфіс пожартував щодо великого розміру таксі, яке замовила дружина.
Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на турнірі WTA 1000 в Мадриді
"Ми щойно прилетіли в Мадрид, і моя дружина каже мені, що замовила Uber XL. Дивіться самі, ось він – Uber XL. Все, тепер вона виграє турніри і одразу XL замовляє!" – Монфіс зі сміхом знімав Світоліну, яка також мала чудовий настрій.
Додамо, що Еліна отримала 17-й номер посіву на WTA 1000 у Мадриді. Призовий фонд турніру складає понад 8 млн євро, а переможниця заробить 985 тисяч.
"Слава Україні!": Світоліна не стримала емоцій після першого титулу за 2 роки – кадри реакції українки на перемогу