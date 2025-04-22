Еліна Світоліна та Гаель Монфіс перебувають у чудовому гуморі після перемоги українки на турнірі WTA 250 в Руані.

Пара перебралася в Мадрид, де відбудуться наступні великі змагання. Монфіс пожартував щодо великого розміру таксі, яке замовила дружина.

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"Ми щойно прилетіли в Мадрид, і моя дружина каже мені, що замовила Uber XL. Дивіться самі, ось він – Uber XL. Все, тепер вона виграє турніри і одразу XL замовляє!" – Монфіс зі сміхом знімав Світоліну, яка також мала чудовий настрій.

Додамо, що Еліна отримала 17-й номер посіву на WTA 1000 у Мадриді. Призовий фонд турніру складає понад 8 млн євро, а переможниця заробить 985 тисяч.

️ « Ça y est, ça gagne des tournois et ça prend des Uber XL »



Gael Monfils, arrivé à Madrid après le titre d’Elina Svitolina à Rouen. pic.twitter.com/orTO2p68gP — Univers Tennis (@UniversTennis) April 20, 2025

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