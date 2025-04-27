Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, 1/16 фіналу.

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) – 0:2 (3:6, 4:6)

Еліна Світоліна стала ще однією українкою (раніше сьогодні це зробила Марта Костюк), яка пройшла до 1/8 фіналу WTA 1000, який проходить у Мадриді. В суперницях першої ракетки України була казашка російського походження Єлена Рибакіна, яка є 11-ю в списку найкращих тенісисток світу.

Костюк дізналась ім'я наступної суперниці на турнірі в Мадриді – чергова росіянка

Втім, статус не допоміг їй у матчі проти Світоліної. Гра тривала 1 годину 26 хвилин. У двох сетах Еліна перемогла з рахунками 6:3 та 6:4. У першому сеті Еліна виконала одну подачу навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки та не віддала суперниці жодної своєї подачі.

В другій партії Світоліна вела в рахунку 3:1, однак опонентка зуміла скоротити відставання. Українка все ж втримала перевагу, оформила один ейс та не віддала опонентці жодної своєї подачі у другому сеті.

Додамо, що це була шоста зустріч Рибакіної та Світоліної, рахунок рівний – 3:3. У наступному раунді змагань Еліна зіграє з грекинею Марією Саккарі (82-а ракетка світу).

Костюк на характері дотиснула росіянку і вийшла в 1/8 фіналу Мадрида – відео фірмового приниження "болотної"