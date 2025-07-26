Еліна Світоліна та ще три представниці України виступлять на турнірі серії WTA 1000.

Згідно з жеребкуванням, українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева дізналися суперниць на хардовому турнірі WTA 1000, що відбудеться в Монреалі (Канада) з 27 липня по 7 серпня.

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Першою з українських тенісисток боротьбу розпочне Стародубцева. У першому раунді на неї чекає одна з переможниць кваліфікації. У разі перемоги Юлія далі зустрінеться з польською тенісисткою Магдаленою Френх.

Світоліна, маючи десятий номер посіву, в 1/16 фіналу зіграє або проти однієї з кваліфаєрок, або проти Кайли Кросс, яка отримала wild card.

Костюк із 24-м номером посіву в другому раунді зустрінеться з переможницею зустрічі Маркета Вондроушова – Александра Еала.

Ястремська, отримавши 30-й номер посіву, зустрінеться в 1/16 фіналу або з переможницею кваліфікації, або з Камілою Осоріо.

Перші зустрічі основної сітки монреальського "тисячника" відбудуться 27 липня. Фінал заплановано на 7 серпня.

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