Українка Еліна Світоліна в новій версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації посідає 13-те місце. Це найвища позиція серед українських тенісисток – вона лідер вітчизняного тенісу.

Другий номер рейтингу серед українок – Марта Костюк, яка у світовому рейтингу посідає 27-му позиції, покращивши своє місце на одну сходинку.

31-ше місце у реєстрі WTA у Даяни Ястремської. Її прогрес склав чотири місця. Одразу на десять позицій піднялась Юлія Стародубцева – вона 63-тя у світі.

Топ-10 українських тенісисток у рейтингу WTA

Перша п’ятірка світового рейтингу WTA не зазнала жодної зміни. На шосте місце вийшла Медісон Кіз зі США. Вона посунула вниз Чжен Цінвень з Китаю та американку Аманду Анісімову.

Топ-10 світового рейтингу

