Чотири українські тенісистки заявилися на хардовий турнір WTA 1000 у Пекіні.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева вийдуть на старт топового турніру серії WTA 1000, який 24 вересня розпочнеться у китайській столиці — Пекіні.

Олійникова вперше в кар'єрі виграла турнір категорії WTA 125 – у фіналі знищила італійську тенісистку

Стародубцева єдиною з українок візьме старт з першого раунду, де зустрінеться з представницею Австралії Айлою Томлянович. Якщо Юлія переможе, то далі зіграє з п'ятою сіяною Джессікою Пегулою.

Світоліна, маючи 11-й номер посіву, у другому колі розділить корт із переможницею зустрічі першого раунду Татьяна Марія – Марія Боузкова.

Костюк, яка посіяна під 23-м номером, в 1/32 фіналу (другому раунді) зустрінеться чи то з Магдаленою Френх, чи то з тенісисткою, яка стане переможницею кваліфікаці].

Ястремська, маючи 29-й сіяний номер, у другому раунді зіграє або з Джессікою Бузас Манейро, або з Жаклін Крістіан.

Зустрічі першого раунду пекінського тисячника відбудуться 24-25 вересня, а матчі другого раунду заплановані на 26-27 вересня. Фінал турніру відбудеться 5 жовтня.

Чинною чемпіонкою змагань є американка Коко Гофф, яка буде цього року виступати під другим номером посіву. Лідером посіву є Іга Свьонтек з Польщі. Перша ракетка світу Аріна Соболенко виступати у Пекіні не буде.

Рейтинг WTA: стабільність Світоліної, рекордний злет Олійникової