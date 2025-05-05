У понеділок, 5 травня, відбулось жеребкування основної сітки грунтового турніру WTA 1000 у Рим. Україну у цьому турнірі презентуватимуть три тенісистки: Еліна Світоліна (WTA № 14), Марта Костюк (WTA № 27) і Даяна Ястремська (WTA № 45).

Стародубцева програла в тригодинному матчі проти польської тенісистки й покинула WTA 1000 у Римі

Перша ракетка України Світоліна отримала 16-й номер посіву і розпочне виступи з другого раунду. Її перша суперниця визначиться у протистоянні Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 72) – Лі Енн (США, WTA № 59).

Костюк в 1/64 фіналу зустрінеться з 19-річною філіппінкою Александрою Еалою (WTA № 70). Якщо українка пройде суперницю, то далі зустрінеться з австралійкою Дар'єю Касаткіною (WTA № 15).

Ястремська в першому колі зійдеться з росіянкою Анастасією Потаповою (WTA № 34), а якщо переможе її, то битиметься з першою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко.

До слова, ще одна українка – Юлія Стародубцева (WTA № 80) – вже встигла вилетіти з турніру. У першому раунді відбору вона поступилася Майї Хваліньскій з Польщі (WTA № 124).

Нагадаємо, "тисячник" у Римі пройде з 6 по 18 травня.

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