Три українки отримали опоненток у боротьбі за трофей на турнірі серії WTA 1000.

Напередодні у першому колі тисячника у Цинциннаті стартувала перша українка – Юлія Стародубцева. 25-річна тенісистка несподівано поступилась Леолії Жанжан з Франції, яка у світовій класифікації посідає 95-ту сходинку, і вилетіла з турніру. У другому раунді в боротьбу вступлять ще три наші землячки.

Стародубцева поступилася француженці в тригодинному поєдинку та вилетіла зі супертурніру в Цинциннаті

Перша ракетка України Еліна Світоліна зійдеться в дуелі з представницею Чехії Барборою Крейчиковою (WTA № 80), якій у першому колі вдалось вибити американку Алішу Паркс (WTA № 71). Поєдинок відбудеться у неділю, 10 серпня. Орієнтовний час початку – о 17:00 за київським часом.

Марта Костюк змагатиметься з німкенею Татьяною Марією (WTA № 41), яка у першому раунді здолала американку Вітні Осігве (WTA № 144). Початок матчу, який відбудеться у суботу, 9 серпня, приблизно о 1800.

Даяна Ястремська за вихід в 1/16 фіналу побореться з Вікторією Томовою (WTA № 102). Представниця Болгарії на старті тисячника здолала ще одну американку – Енн Лі (WTA № 64). Поєдинок відбудеться 10 серпня о 17:00.

Нагадаємо, чинною чемпіонкою турніру WTA 1000 у Цинциннаті є білоруска Аріна Соболенко.

Перша ракетка України втратив десять позицій, прорив Белінського, одна зміна в топ-10 – рейтинг АТР