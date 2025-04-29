Українські тенісистки готуються відновити свої виступи на тисячнику в Мадриді, який довелося перервати через масові відключення світла на Піренеях.

Вчора (28 квітня) Іспанію сколихнув блекаут, який "викреслив" майже весь ігровий день престижного турніру в столиці. Організатори Mutua Madrid Open запевняють, що усі проблеми з енергопостачанням вирішені, тому тенісисти та тенісистки сьогодні відновлять боротьбу, починаючи з 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Стародубцева вилетіла в 1/8 фіналу тисячника в Мадриді, програвши титулованій росіянці

Свій оновлений розклад дізналися і три українки, які залишаються на турнірі.

– Еліна Світоліна проти Марії Саккарі – не раніше 16:00 за Києвом (1/8 фіналу одиночного розряду).

– Людмила Кіченок / Софія Кенін проти Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс – не раніше 19:00 (1/4 фіналу парного розряду)

– Марта Костюк проти Анастасії Потапової – не раніше 22:30 (1/8 фіналу одиночного розряду).