У п'ятницю, 11 квітня, збірна України стартує у новому форматі Кубка Біллі Джин Кінг. Починаючи з 2022 року українки були регулярними учасницями матчів кваліфікаційного раунду турніруа, однак в усіх трьох попередніх протистояннях так і не виходили у фінальну стадію Кубка. Цього року Україна через зміну формату кваліфікаційного етапу має випередити одразу двох суперниць в боротьбі за місце у фінальній частині – Польщу та Швейцарію.

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У кожному протистоянні Україна проведе по три матчі (два одиночних і один парний). Першим суперником "синьо-жовтих" стане Польща. За повідомленням Суспільне Спорт, розпочне "битву за фінал" Марта Костюк, якій протистоятиме Катажина Кава.

Після цього протистояння у дуелі зійдуться перша ракетка України Еліна Світоліна та Магда Лінетт. Останнім матчем стане парне матч за участю сестер Кіченок проти Маї Хвалінської та Мартини Кубки. Стартує дійство о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, лідерка збірної Польщі Іга Свьонтек турнір пропускає. Поєдинки проти Швейцарії відбудуться у суботу, 12 квітня.

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