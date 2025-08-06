Еліна Світоліна та Марта Костюк завершили свої виступи на канадському "тисячнику" на стадії 1/4 фіналу.

Перша ракетка України Світоліна, як відомо, в ніч на 6 серпня поступилася у чвертьфінальній зустрічі колишній першій ракетці планети Наомі Осаці у двох сетах – 2:6, 2:6.

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Нагадаємо, днем раніше Марта Костюк не дограла свій матч 1/4 фіналу проти екс-росіянки Єлени Рибакіної, яка зараз представляє Казахстан. Українка відмовилася від продовження боротьби в розпал другого сету, отримавши пошкодження.

Осака після перемоги над Світоліною зустрінеться в півфіналі з данкою Кларою Таусон – вона вийшла до півфіналу, обігравши Медісон Кіз. На Рибакіну чекає зустріч із представницею Канади Вікторією Мбоко, яка має на турнірі wild card.

WTA 1000, Монреаль (Канада), пари 1/2 фіналу

Вікторія Мбоко (Канада, WTA № 85) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 12)

Наомі Осака (Японія, WTA № 49) – Клара Таусон (Данія, WTA № 19)

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