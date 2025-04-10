Збірна України з тенісу виходить на фінішний етап підготовки до матчів проти Польщі та Швейцарії в рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Зірковий склад "синьо-жовтих" в польському Радомі проводить останні тренування під наглядом капітана Іллі Марченка.

Світоліна оцінила шанси України в Кубку Біллі Джин Кінг на фоні втрати головних зірок суперниць

"Заряджені, згуртовані, готові боротися", – йдеться у публікації Svitolina Foundation. Нагадаємо, до складу збірної України увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

11 квітня українки зійдуться зі збірною Польщі, яка є господаркою корту. Наступного дня "синьо-жовті" поміряються силами зі Швейцарією. З кваліфікаційної групи на Кубок Біллі Джин Кінг виходить лише одна збірна.