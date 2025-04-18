Еліна Світоліна вкотре нагадала світу про один з найбільших злочинів Росії у загарбницькій війні проти України.

Перша ракетка України зробила емоційну публікацію на підтримку плану "Bring Kids Back UA", який спрямований на повернення додому викрадених Росією дітей під час війни.

Світоліна розбила іншу українку та вийшла у чвертьфінал WTA 250 у Руані

"Цього Великодня, коли багато з нас оточені родиною, тисячі українських дітей все ще далеко від дому – тому що їх викрала Росія. Повернення всіх українських дітей у нинішньому мирному процесі має бути елементом, який не підлягає обговоренню. Я ділюся цим сьогодні, щоб чітко сказати: #ChildrenAreNonNegotiable (Діти не договірні). Кожна дитина має повернутися додому. Жодних винятків чи умов", – написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, паралельно Еліна виступає на турнірі WTA 250 у Руані. Українка сьогодні (18 квітня) зіграє проти іспанки Джессіки Бузас Манейро в рамках чвертьфіналу.