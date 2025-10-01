Перша ракетка України Еліна Світоліна відреагувала на рішення чоловіка Гаеля Монфіса про термін завершення своєї тенісної кар’єри.

Чоловік Світоліної анонсував завершення кар'єри

"Не можу дочекатися, коли розпочну цей новий етап разом з тобою. Ми тебе любимо", – написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно сама Світоліна оголосила про дострокове завершення поточного сезону та відверто розповіла про свій стан наприкінці 2025 року.

