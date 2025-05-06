Українська тенісистка Еліна Світоліна на супертурнірі в столиці Італії розпочне виступи з другого раунду, де зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

WTA 1000, Рим (Італія), ґрунт, одиночний розряд, 1/64 фіналу

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, № 72) – Енн Лі (США, № 59) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)

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Перший номер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна, посідаючи у світовому рейтингу 14-ту позицію, на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000, який стартував у Римі (Італія), почне виступи з другого раунду. Її суперницею стане 72-га ракетка світу іспанка Джессіка Бузас Мінейро. Вона стартувала з перемоги в трьох сетах над американкою Енн Лі.

Майбутня зустріч Світоліної та Мінейро стане третьою в історії. Поки рахунок у їхньому протистоянні 2-0 на користь Еліни. У середині квітня українка обіграла іспанку 6:3, 6:2 у чвертьфіналі турніру в Руані, який у підсумку виграла.

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