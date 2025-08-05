Суперницею Світоліної (13) стане японка Наомі Осака (49) – зустрінуться вони в матчі 1/4 фіналу WTA 1000 у Монреалі.

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Оскільки різниця в часі між Києвом та Монреалем становить 7 годин, матч розпочнеться вже 6 серпня в Україні. Орієнтовний початок матчу о 02:30 за Києвом, після матчу Клара Таусон – Медісон Кіз.

Варто додати, що Світоліна та Осака зустрічались уже 7 разів, 3 матчі завершились на користь Еліни. Японка ж є чотириразовою тріумфаторкою турнірів Grand Slam, щоправда, остання така перемога була ще в 2021 році.

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