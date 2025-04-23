"Що стосується допінгу, то сама тема – досить неприємна. Думаю, у всіх спортсменів із цим пов'язана асоціація, бо доводиться постійно про це думати: щодня виділяти час, заповнювати систему, не забувати, що до тебе в будь-який момент можуть прийти на перевірку. Ти змушена вказувати той час, у який точно будеш удома – як правило, це ранній ранок, щоб гарантовано бути на місці.

Світоліна пояснила вибір скромнішого турніру – українка свідомо пожертвувала шансом на значно більші призові

А коли тебе обирають на допінг-контроль після матчу, вони буквально стежать за кожним твоїм кроком: дивляться, як ти миєшся – щоб, не дай боже, ти попісяв у душі (сміється). Потім ходять за тобою, поки ти не здаси тест. Це насправді дуже дискомфортно. Особливо якщо людина тебе абсолютно не знає, а тобі потрібно сходити в баночку, і вони стоять прямо за метр від тебе і дивляться, як ти це робиш, то це реально дискомфортно.

У мене, наприклад, іноді вранці буває таке: я прокидаюся і знаю, що можуть прийти на допінг о дев'ятій. А я прокинулася о восьмій, і розумію, що потрібно ще годину потерпіти, тому що якщо здам до цього, і вони не прийдуть, то потім, коли вони прийдуть, мені доведеться чекати кілька годин, поки не зможу здати повторно. Тож ти постійно про це думаєш.

А якщо говорити про загальну ситуацію, то, на жаль, зараз багато випадків, коли люди потрапляють через добавки, в яких виявляються заборонені речовини – гормони і таке інше. Трапляються випадки, коли хтось грає, скажімо, в Мексиці або в Китаї, їсть м'ясо, в якому містяться гормони, і це потім проявляється в тесті.

Ти не можеш просто так прийняти вітамін – усе потрібно перевіряти. Навіть крем для обличчя не можна просто взяти і використовувати. У мене був випадок: у мене дуже суха шкіра, і я купила звичайний крем в аптеці. Вирішила уточнити в лікаря, чи можна його використовувати. Він подивився склад і сказав: "Такий крем можна застосовувати тільки, коли ти не перебуваєш на турнірі". Тому що, якщо використовувати його під час змагань, тест покаже заборонену речовину.

Уявіть: звичайний крем, який вільно продається в аптеці. Зараз усе дійшло до абсурду. За останні роки правила стали набагато жорсткішими, самі тести стали набагато чутливішими. Іноді навіть мікроскопічна кількість речовини може дати позитивний результат.

І це, звісно, сильно напружує. Не можна сприймати все як даність – доводиться постійно тримати в голові, що все може повернутися несподівано", – зізналася Світоліна в інтерв'ю ВТУ.