"Я почуваюся чудово. Дуже рада бути тут уперше. Це приголомшливий турнір, я багато про нього чула і рада, що вирішила сюди приїхати. Дуже задоволена цим рішенням. Щаслива, що у мене є можливість провести кілька матчів на цьому корті. Організація чудова, відчуваю, що мене тут дуже тепло прийняли. І так, з нетерпінням чекаю завтрашнього дня.

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Уже трохи уявляю, чого очікувати. Для мене зараз головне – сконцентруватися на собі. Потрібно швидко відновитися, як я вже говорила, постаратися показати свій найкращий теніс, сфокусуватися на тих елементах, над якими я працювала. Постаратися викластися на сто відсотків, добре рухатися, добре грати і бути налаштуватися ментально", – поділилась Світоліна у коментарі ВТУ.

Нагадаємо, Світоліна та Тайхманн зустрінуться завтра у матчі першого кола турніру WTA 250. Цікаво, що лише два дні тому Еліна перемогла швейцарку на турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

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