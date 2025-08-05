На першу ракетку України Еліну Світоліну чекає зустріч із представницею Японії Наомі Осакою, яка свого часу була лідером світового рейтингу, є чотириразовою чемпіонкою мейджорів, а зараз посідає 49-те місце у реєстрі Жіночої тенісної асоціації.

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Матч відбудеться в ніч на середу, 6-те серпня. Початок – не раніше 02:30 за київським часом. Трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі Setanta Sports+.

Це буде восьма в історії зустріч Світоліної та Осаки. Поки рахунок 4:3 на користь Наомі.

Світоліна на турнірі WTA 1000 у Монреалі переграла по черзі двох "нейтральних" росіянок Каміллу Рахімову та Анна Калінскую, а також американку Аманду Анісімову. Осака має у своєму активі перемоги над Аріаною Арсено з Канади, "нейтральною" Людмилою Самсоновою та представницями Латвії Оленою Остапенко та Анастасією Севастовою.

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