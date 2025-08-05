Світоліна – Наомі Осака: коли та де дивитися зустріч 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі
Еліна Світоліна спробує пройти екс-першу ракетку світу Наомі Осаку на шляху до півфіналу великого канадського турніру.
На першу ракетку України Еліну Світоліну чекає зустріч із представницею Японії Наомі Осакою, яка свого часу була лідером світового рейтингу, є чотириразовою чемпіонкою мейджорів, а зараз посідає 49-те місце у реєстрі Жіночої тенісної асоціації.
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Матч відбудеться в ніч на середу, 6-те серпня. Початок – не раніше 02:30 за київським часом. Трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі Setanta Sports+.
Це буде восьма в історії зустріч Світоліної та Осаки. Поки рахунок 4:3 на користь Наомі.
Світоліна на турнірі WTA 1000 у Монреалі переграла по черзі двох "нейтральних" росіянок Каміллу Рахімову та Анна Калінскую, а також американку Аманду Анісімову. Осака має у своєму активі перемоги над Аріаною Арсено з Канади, "нейтральною" Людмилою Самсоновою та представницями Латвії Оленою Остапенко та Анастасією Севастовою.
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