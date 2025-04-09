"Світ безперервно вихваляє маріонетку Путіна": Гераскевич емоційно відреагував на рекорд Овєчкіна
Український скелетоніст Владислав Гераскевич обурений захватом світу щодо рекорду Алєксандра Овєчкіна, який відсунув на другий план трагічні події в нашій країні.
"Невимовний біль, трагедія, надто велика, щоб її зрозуміти. Так багато спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на спортивні арени. Маленькі діти, які ніколи не зможуть спробувати спорт. Покоління розбитих мрій і життів.
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Український спорт продовжує втрачати найкращі таланти. Тим часом світ безперервно вихваляє маріонетку Путіна, яка підтримує цю війну… Абсурдно", – написав Гераскевич у соцмережах.
Нагадаємо, днями Овєчкін закинув свою 895-ту шайбу в НХЛ та побив "вічний" рекорд Вейна Грецкі. Багато вболівальників та знаменитостей, які не вимовили жодного слова на підтримку України, тепер "відзначилися" нездоровим екстазом щодо досягнення відкритого путініста. Особливо осоромився сам Грецкі, який особисто прийшов вітати Овєчкіна, розсипався в компліментах і видав на весь світ абсурдну фразу: "Мій дід був росіянином".
Натомість Україна через злочини держави-терориста вже втратила 591 спортсмена і тренера.
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