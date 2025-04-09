Український скелетоніст Владислав Гераскевич обурений захватом світу щодо рекорду Алєксандра Овєчкіна, який відсунув на другий план трагічні події в нашій країні.

Гераскевич на тлі зруйнованого росіянами стадіону в Чернігові / Фото зі соцмереж

"Невимовний біль, трагедія, надто велика, щоб її зрозуміти. Так багато спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на спортивні арени. Маленькі діти, які ніколи не зможуть спробувати спорт. Покоління розбитих мрій і життів.

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Український спорт продовжує втрачати найкращі таланти. Тим часом світ безперервно вихваляє маріонетку Путіна, яка підтримує цю війну… Абсурдно", – написав Гераскевич у соцмережах.

Нагадаємо, днями Овєчкін закинув свою 895-ту шайбу в НХЛ та побив "вічний" рекорд Вейна Грецкі. Багато вболівальників та знаменитостей, які не вимовили жодного слова на підтримку України, тепер "відзначилися" нездоровим екстазом щодо досягнення відкритого путініста. Особливо осоромився сам Грецкі, який особисто прийшов вітати Овєчкіна, розсипався в компліментах і видав на весь світ абсурдну фразу: "Мій дід був росіянином".

Натомість Україна через злочини держави-терориста вже втратила 591 спортсмена і тренера.

Unspeakable pain, a tragedy too big to understand.



So many athletes who will never step onto sports arenas again.

Little kids who will never get to try sports.

A generation of broken dreams and lives.

Ukrainian sports keep losing best talents.



Meanwhile, the world keeps… https://t.co/DxVRkL6shx — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 8, 2025

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