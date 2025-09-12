Чемпіон UFC у легкій вазі Топурія раптом почав погрожувати Кроуфорду, який готується до мегапоєдинку проти Канело Альвареса: "Я не буду говорити про те, що сталося б між мною та Кроуфордом в октагоні. Я розповім про те, що сталося б в рингу. Я вклав би його спати при першому ж контакті".

Усик зробив прогноз на супербій Кроуфорд – Альварес

Відповідь Кроуфорда була не менш зухвалою: ""Цей чувак п'яний. Багато хто з ММА любить "прибухнути". Очевидно, що того дня він був "під мухою".

Terence Crawford responds to UFC star Ilia Topuria’s call out pic.twitter.com/kWNZCMA2Sz — Sun Sport (@SunSport) September 10, 2025

Топурія не стерпів і став на захист свого виду спорту: "Мене чіпляє лише одне – коли боксери починають розмірковувати про змішані єдиноборства. Щось там критикують нас, намагаються принизити.

Правда в тому, що багато наших бійців пробували свої сили у боксі, а чи багато їхніх представників тестували себе в ММА? Якщо хтось захоче це зробити – ви знаєте, де мене шукати".

Ilia Topuria responds to Terence Crawford's comments, and is tired of boxers putting down MMA fighters:



"What bothers me lately is that a lot of boxers come out, interfere with our game, criticize us and try to put us down. The truth is, there are many MMA athletes who have… pic.twitter.com/WF7b1ZEkqV — Championship Rounds (@ChampRDS) September 11, 2025

Нагадаємо, бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі (до 76,2 кг).