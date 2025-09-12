Суперзірки боксу та UFC зчепилися у взаємних приниженнях: ""Цей чувак п'яний" (ВІДЕО)
Ілія Топурія і Теренс Кроуфорд влаштували трешток, хоча представляють різні види спорту.
Чемпіон UFC у легкій вазі Топурія раптом почав погрожувати Кроуфорду, який готується до мегапоєдинку проти Канело Альвареса: "Я не буду говорити про те, що сталося б між мною та Кроуфордом в октагоні. Я розповім про те, що сталося б в рингу. Я вклав би його спати при першому ж контакті".
Відповідь Кроуфорда була не менш зухвалою: ""Цей чувак п'яний. Багато хто з ММА любить "прибухнути". Очевидно, що того дня він був "під мухою".
Топурія не стерпів і став на захист свого виду спорту: "Мене чіпляє лише одне – коли боксери починають розмірковувати про змішані єдиноборства. Щось там критикують нас, намагаються принизити.
Правда в тому, що багато наших бійців пробували свої сили у боксі, а чи багато їхніх представників тестували себе в ММА? Якщо хтось захоче це зробити – ви знаєте, де мене шукати".
Нагадаємо, бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі (до 76,2 кг).