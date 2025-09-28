Суперзірка НБА шокував поверненням до тренувань у рекордні терміни – він мав пропустити рік (ВІДЕО)
Лідер Бостон Селтікс Джейсон Тейтум після серйозної операції несподівано відновив тренування.
Джейсон Тейтум, головна зірка Бостон Селтікс, вразив уболівальників неймовірною швидкістю відновлення. Форвард, який переніс операцію через розрив ахіллового сухожилля, вже повернувся до тренувань – відео з його заняттями поширюють у соцмережах.
Тейтум отримав травму під час чвертьфінального матчу плей-оф НБА проти Нью-Йорк Нікс. У неігровому епізоді за три хвилини до завершення зустрічі Тейтум пошкодив ногу й залишив майданчик на колісному кріслі. Одразу після медобстеження баскетболіст був прооперований. Лікарі прогнозували, що на відновлення знадобиться щонайменше рік, а сезон для нього завершений. Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк також оцінював перспективи повернення як мінімум через 12 місяців.
Однак уже зараз Тейтум знову працює з м’ячем на паркеті. Це відео стало сенсацією для фанатів НБА, адже гравець не лише швидше відновлюється, ніж очікувалося, а й демонструє готовність повернутися на до гри на старті регулярного сезону.
Нагадаємо, з моменту дебюту в НБА у 2017 році Джейсон Тейтум провів найбільшу кількість матчів серед усіх гравців ліги – 706 поєдинків у регулярному сезоні та плей-оф.
