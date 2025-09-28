Джейсон Тейтум, головна зірка Бостон Селтікс, вразив уболівальників неймовірною швидкістю відновлення. Форвард, який переніс операцію через розрив ахіллового сухожилля, вже повернувся до тренувань – відео з його заняттями поширюють у соцмережах.

Суперзірку Бостона терміново прооперували – він пропустить близько року

Тейтум отримав травму під час чвертьфінального матчу плей-оф НБА проти Нью-Йорк Нікс. У неігровому епізоді за три хвилини до завершення зустрічі Тейтум пошкодив ногу й залишив майданчик на колісному кріслі. Одразу після медобстеження баскетболіст був прооперований. Лікарі прогнозували, що на відновлення знадобиться щонайменше рік, а сезон для нього завершений. Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк також оцінював перспективи повернення як мінімум через 12 місяців.

Однак уже зараз Тейтум знову працює з м’ячем на паркеті. Це відео стало сенсацією для фанатів НБА, адже гравець не лише швидше відновлюється, ніж очікувалося, а й демонструє готовність повернутися на до гри на старті регулярного сезону.

Нагадаємо, з моменту дебюту в НБА у 2017 році Джейсон Тейтум провів найбільшу кількість матчів серед усіх гравців ліги – 706 поєдинків у регулярному сезоні та плей-оф.

Jayson Tatum is back hooping already.



Oh my.



h/t @LUJBMedia



pic.twitter.com/G1eGvbToUb — NBA Retweet (@RTNBA) September 28, 2025

Зірка НБА отримав розрив хрестоподібної зв’язки й пропустить увесь наступний сезон