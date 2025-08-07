Дзунто Накатані (31-0, 24 КО) готовий пожертвувати статусом чемпіона світу за версіями WBС та IBF у найлегшій вазі (до 53,5 кг) заради справді епохального протистояння.

Японець підтвердив свій намір набрати трішки кілограмів і піднятися у другу найлегшу вагу (до 55,3 кг), де чекає не менш зірковий земляк – абсолютний чемпіон Наоя Іноуе (30-0, 27 КО).

"Чи переходжу я до другої найлегшої ваги в наступному бою? Так. Чи відмовлюся я від титулів у найлегшій вазі? Так, гадаю, що так і буде", – наводить слова Накатані Boxing Scene.

Щоправда, мегабій японців точно не відбудеться у 2025 році, оскільки їхній графік вже розписаний. На 14 вересня в Іноуе заплановано захист титулів проти узбека Муроджона Ахмадалієва. Потім наприкінці року в Японії готується грандіозний івент від Туркі Аль аш-Шейха за участю Наої та Накатані. Вже відомо, що суперником Іноуе стане мексиканець Алан Пікассо, а Дзунто мав би битися з американцем Рамоном Карденасом.

