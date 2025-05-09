Кароліна Мухова з Чехії відмовилася від участі в італійському тисячнику.

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (WTA № 13) не візьме участі в ґрунтовому турнірі WTA 1000, що проходить у Римі (Італія).

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Вона у статусі 12-ї ракетки турніру мала розпочати виступи з другого раунду проти Лючії Бронцетті (WTA № 58) з Італії. Причина відмови Мухової – травма зап'ястя.

Представницю Чехії в сітці замінить німкеня Лаура Зігемунд (WTA № 101), яка програла у фіналі кваліфікації.

Мухова свій останній матч провела ще 23 березня – вона програла українці Еліні Світоліній в 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Маямі (США). Кароліна досі ґрунтовий сезон так і не розпочала.

Muchova has withdrawn from Rome with a wrist injury. — Tennisform (@Tennisform) May 8, 2025

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