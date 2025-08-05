Колишня перша ракетка світу Наомі Осака оцінила свої виступи на тисячнику в Монреалі, який став для неї найуспішнішим після повернення до професійного туру.

"У мене був дуже важкий матч на Вімблдоні – це змусило мене трохи змінити підхід. Я почуваюся доволі впевнено, граючи від задньої лінії. Я дозволяю собі насолоджуватися успіхом цього тижня. Я впевнена у своїй формі, дуже переконливо повертаю м'ячі. Мені подобається стиль нового тренера – у нього дуже прямий підхід.

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Я зростала в епоху, коли дивилася матчі Серени Вільямс. Вона програвала інколи 0:40, але вибивала чотири ейси поспіль. Іноді я досі про це згадую. Але це не завжди мусить бути ейс – просто маю виконати дуже хорошу подачу і далі дивитися, що буде. Вважаю, що на задній лінії я залишаюся однією з найкращих тенісисток", – наводить слова Осаки Суспільне.

Нагадаємо, Наомі Осака є чотириразовою чемпіонкою Grand Slam, але робила перерву в професіональному спорті через народження дитини. Японка від початку сезону-2025 вийшла до фіналів WTA (в Окленді у січні) та виграла перший турнір ("челенджер" у Сен-Мало). На турнірі, який проходить зараз у Монреалі, Осака вже здобула чотири перемоги та зійдеться у 1/4 фіналу з Еліною Світоліною. Матч відбудеться завтра, 6 серпня, орієнтовний час початку – 02:30 за київським часом.

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