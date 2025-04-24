Суперниця Стародубцевої знялася з турніру в Мадриді – відомо, хто замінить 12-ту ракетку світу
Юлія Стародубцева отримала нову візаві в 1/32 фіналу іспанського Мастерса.
Чеська тенісистка Кароліна Мухова знялася з престижного грунтового турніру WTA 1000 в Мадриді. Про це 12-та ракетка світу написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Алькарас знявся з престижного тисячника в Мадриді – відома причина
"На жаль, я змушена знятися з турніру в Мадриді через хворобу. Це не та новина, якою я сподівалася поділитися, але я повернуся на корт незабаром. Дякую за вашу підтримку!" – написала спортсменка.
Нагадаємо, Мухова мала бути суперницею українки Юлії Стародубцевої (WTA № 99) у першому раунді турніру в Мадриді. Чешку замінить лакі-лузер італійка Елізабетта Коччаретто (WTA № 87).
Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 24 квітня. Орієнтовний початок матчу о 17:00 за Києвом. В разі перемоги на українку в наступному колі очікуватиме зустріч з переможницею пари Людмила Самсонова (Росія) – Керолайн Доулгайд (США).
Чотири українки отримали суперниць у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді – одразу дві опонентки з топ-5