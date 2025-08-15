"Я дуже задоволена. Я була в Австралії останні шість тижнів на тривалому тренувальному зборі. І щоразу, коли повертаюся в Європу на змагання, – не знаю, як пройде перший старт. Чи буде краще, ніж я очікую, чи навпаки. Тож я дуже задоволена стрибком на 1,97 м. Також це були мої перші змагання цього року без тренера. Але я знаю, що ніколи не перебуваю сама, інколи бачу як Господь допомагає мені – каже, що робити. А коли я слухаю його, то отримую насолоду і лечу. Ці змагання були одним з таких прикладів. Стрибок на 2,00 метри був близьким.

Магучіх з рекордом взяла золото турніру зі стрибків у висоту в Діамантовій лізі – інша українка була близька до топ-5

Стрибок на 2 метри? Я почала швидше бігти, а сонце почало сліпити в очі, тож я закривала очі на стрибках. Це незвично, але на кожних змаганнях є щось особливе. Та оскільки у мене не було змагань останній місяць, то не завжди швидко реагувала на зміни. До Лозанни я маю швидше адаптуватися до змін.

Найважливіше для мене – сфокусуватися на тому, аби бути в найкращій своїй формі в Токіо. Тому я розумію, що на цих стартах можу бути не в найкращій формі, і я готова заплатити цю ціну, щоб бути на максимумі в Токіо. Поки усе складається за планом", – наводить слова Оліслагерс Суспільне Спорт.

Магучіх емоційно прокоментувала золоту нагороду зі стрибків у висоту в Діамантовій лізі – відео переможної спроби