"Дуже класно бути тут. Я налаштовувалася на ці змагання, це мій шостий фінал Діамантової ліги. Ніколи не була першою, але й не була у настільки чудовій формі. Дуже легко бути досить впевненою, а потім не брати висоти, коли треба. Тож, коли я долала кожну висоту, щоразу, коли перелітала планку, я відчувала цей спокій – так, це добре. Хоча конкуренція під час змагань була досить інтенсивною, тож я прагнула більшого.

Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту – Левченко ледь не потрапила у топ-3

Знала, що кожен стрибок я роблю з Ісусом і для нього. І коли я втомлювалася, особливо на 2.00 м, я уявляла себе інструментом біля будинку опери в Цюриху, і що хочу добре відіграти, бо я не хочу втомлюватися і здаватися. Хотіла віддати всі сили. Тому 2.04 м, виграний діамант та все, що з цим пов'язано – дивлюся на це і розумію: вау, цей день я ніколи не забуду.

Поміст? Він був досить стрибучий. Але водночас ритм, коли ти стрибаєш, змінюється, і треба бути досить досвідченою спортсменкою, щоб щоразу бути сильною. Дівчата, які змагалися [у фіналі], змогли знайти цей ритм, і реалізувати його.

Чемпіонат світу в Токіо? Я завжди сподіваюся на те, щоб показати найкращий виступ. Однак я розумію, що до Токіо ще майже місяць, і за цей час може багато чого трапитися. Тож, як і раніше, ще перед стартом виступів на етапах Діамантової ліги і зараз, перебуваючи на її вершині, я досі маю усвідомлення, що у підсумку мої стрибки – це подарунок назад Богу. І незалежно від того, чи я стрибаю 1.90 м, чи 2.10 м, чи щось між цими результатами, я розумію, що це буде однаково щось особливе", – резюмувала Оліслагерс у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Нікола у Цюриху підкорила планку 2.04 м, натомість Магучіх зупинилась на 2.02. Австралійка встановила відразу два рекорди – національний та особистий кар'єрний.