Збірні Іспанії та України розіграють путівку до півфіналу турніру.

Жіноча збірна Іспанії, з якою українська команда зустрінеться у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг, оголосила свій попередній склад за турнір.

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Іспанки розраховують на Паулу Бадосу (WTA № 10), Джессіку Бузас Манейро (WTA № 52), Крістіну Букшу (WTA № 94) та Альону Большову (WTA № 287).

Чвертьфінальна зустріч Кубка Біллі Джин Кінг між українською та іспанською збірними відбутися 17 вересня. Будуть зіграні два одиночні матчі та парний поєдинок, які будуть проводитися до двох виграних сетів із тайбрейками.

Півфінали турніру заплановані на 19-20 вересня, а фінал – на 21 вересня.

Фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг буде приймати китайський Шеньчжень.

Стародубцева у другому матчі за один день розгромно перемогла та вийшла до основи великого турніру