Пре-кваліфікація ЧС-2027 з баскетболу, чоловіки, група А

Швейцарія – Словаччина – 85:72 (17:21, 28:15, 14:17, 26:19)

Команда Словаччини до гри проти Швейцарії підійшла після поразки від збірної України з рахунком 71:80. Невдача проти "синьо-жовтих" змушувала словаків грати виключно на переможний результат.

Першу чверть вони виграли з невеликим запасом (21:17), але до великої перерви альпійці не лише відігралися, а й стрімко пішли у відрив – 45:36. Гравці збірної Словаччини спробували суперників наздогнати (53:59 після третьої чверті), але темп не втримали, програли завершальні 10 хвилин та весь поєдинок – 72:85.

Швейцарія, маючи дві перемоги та одну поразку, вийшла у лідери групи А пре-кваліфікації ЧС-2027. Словаччина посідає друге місце (1 перемога, 2 поразки), Україна – третя (1 перемога, 1 поразка). 16 серпня відбудеться гра Україна – Швейцарія, а 20-го числа у завершальній грі кампанії зустрінуться Словаччина та Україна.

