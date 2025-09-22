Іспанська федерація баскетболу оголосила про призначення 56-річного Чуса Матео на посаду головного тренера чоловічої національної команди.

НБА та ФІБА планують революції в європейському баскетболі – відомо, коли може з'явитись "вбивця" Євроліги

Повідомляється, що договір зі спеціалістом розрахований на чотири роки – до 2029 року.

Матео раніше був наставником мадридського Реалу, звідки його звільнили наприкінці минулого сезону. Чус очолить "фурію роху" після відходу з команди Серджіо Скаріоло.

Чоловіча збірна Іспанії у листопаді цього року розпочне боротьбу у кваліфікації чемпіонату світу 2027 року, де у квартеті А буде грати разом зі збірною України. Очні поєдинки команди проведуть 27 лютого (на майданчику українців) та 2 березня (в Іспанії) наступного року.

ÚLTIMA HORA: Chus Mateo, nuevo Seleccionador español.



Se convierte en el relevo de Sergio Scariolo. pic.twitter.com/UjoWWZs1le — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 22, 2025

Німеччина тріумфувала на Євробаскеті-2025, здолавши Туреччину в напруженому фіналі, та зробивши "золотий дубль"