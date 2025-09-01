Суперник Дорощука встановить унікальне досягнення чемпіонатів світу – ніколи в історії такого не було
Дональд Томас вдесяте поспіль виступить на чемпіонаті світу.
41-річний стрибун у висоту Дональд Томас зі збірної Багамських Островів став автором історичного досягнення, як стверджує Track & Field Gazette.
Десята поспіль участь атлета у чемпіонаті світу стане рекордсменом серед стрибунів у висоту за кількістю виступів на світових першостях.
Томас є володарем золотої медалі ЧС-2007. Тоді перемогу йому приніс результат 2,35 метра.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2025 року з легкої атлетики відбудеться з 13 по 21 вересня у Токіо. Серед чоловіків у секторі для стрибків у висоту буде змагатися українець Олег Дорощук.
