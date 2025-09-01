41-річний стрибун у висоту Дональд Томас зі збірної Багамських Островів став автором історичного досягнення, як стверджує Track & Field Gazette.

Десята поспіль участь атлета у чемпіонаті світу стане рекордсменом серед стрибунів у висоту за кількістю виступів на світових першостях.

Томас є володарем золотої медалі ЧС-2007. Тоді перемогу йому приніс результат 2,35 метра.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2025 року з легкої атлетики відбудеться з 13 по 21 вересня у Токіо. Серед чоловіків у секторі для стрибків у висоту буде змагатися українець Олег Дорощук.

