Вступила у бій друга півфінальна пара Суперліги України з баскетболу. Результат матчу – у цій новині.

Плей-офф Суперліги, півфінал, перший матч

Київ-Баскет – Рівне – 75:69 (28:18, 23:20, 12:18,12:13)

Столичний клуб здобув 10 очок переваги у першій чверті, і це виявилося вирішальним аж до фінальної сирени. Друга частина матчу була за Рівним, проте гостям все ж довелося миритися з поразкою.

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Найрезультативнішим у складі Київ-Баскета став Денис Клевзуник (24 очки, 8 підбирань, 2 асисти). Американський легіонер рівненці Сі Джей Вільямсон відповів своїми 24 балами, до яких додав 12 підбирань.

Таким чином Київ-Баскет повів у серії до двох перемог. Повторна зустріч у Рівному відбудеться 17 квітня. Нагадаємо, в іншому півфіналі Дніпро мінімально випереджає Черкаські Мавпи.