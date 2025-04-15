Плей-офф Суперліги, півфінал, перший матч

Дніпро – Черкаські Мавпи – 63:48 (19:18, 16:8, 15:7, 13:15)

Суперліга, півфінал: Київ-Баскет повів у серії проти Рівного

Дніпро вдома впевнено здолав Черкаських Мавп. Перша чверть завершилася з мінімальною перевагою дніпрян, а вже до третьої 10-хвилинки вони збільшили відрив до 17 очок. У останній чверті господарі поступилися, але здобули загальну перемогу в матчі.

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, якому вдалось набрати 16 очок.

До слова, Дніпро продовжив свою переможну серію в чемпіонаті, яка триває 35 матчів. Востаннє дніпряни поступалися у Суперлізі у квітні 2024 року в матчі саме проти Черкаських Мавп (97:98).

Нагадаємо, в іншому півфіналі Київ-Баскет здолав Рівне (75:69).

Другі матчі півфінальної серії відбудуться 16-17 квітня. У середу, 16 квітня, Черкаські Мавпи прийматимуть вдома Дніпро, а Київ-Баскет у четвер, 17 квітня, на виїзді зіграє проти Рівного. Обидва матчі розпочнуться о 18:00. До фіналу вийдуть дві команди, що першими здобудуть дві перемоги.

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