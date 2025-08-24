Чоловічі команди Мотор та Одеса, а також жіночі колективи Галичанка та Карпати розіграли почесні трофеї. Результати зустрічей та звіти про них – у цій новині "Футбол 24+".

Суперкубок України-2025 з гандболу, жінки

Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород) – 32:27 (15:14)

Суперкубок України-2025 з гандболу, чоловіки

Мотор (Запоріжжя) – Одеса – 32:18 (17:8)

Галичанка виграла жіночий Кубок України з гандболу – клуб зі Львова провів неймовірний другий тайм фіналу

Матч за трофей жіночих команд Галичанка та Карпати тримав у напрузі майже до самого фіналу. Перша половина гри залишилася за колективом зі Львова, але його перевага була мінімальною – 15:14.

За рахунку 22:22 гравчині Карпат темп зустрічі та натиск з боку суперниць не витримали, почали багато помилятися. Львів’янки легко пішли у відрив та довели поєдинок до перемоги – 32:27.

Львівські гандболістки, маючи статус чинних чемпіонок України та переможниць Кубка, повернули собі Суперкубок країни. Минулого року вони зазнали поразки у матчі за цей почесний трофей.

У чоловічому фіналі між запорізьким Мотором, чинним чемпіоном та володарем Кубка України, та Одесою, фіналістом розіграшу Кубка, боротьби не вийшло. Гандболісти з Запоріжжя мали відчутну перевагу, яка принесла їм перемогу з перевагою у 14 голів – 32:18. Мотор оформив требл на національній арені за підсумками сезону-2024/25.

