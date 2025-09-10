Мексиканець Сауль Канело Альварес і непереможний американець Теренс Кроуфорд зустрінуться на рингу в рамках суперсередньої ваги. Їхній бій викликає підвищений ажіотаж – очікується телеаудиторія в сотні мільйонів глядачів, повідомляє talkSPORT.

Мегафайт стане першим спортивним заходом з бойових видів спорту на арені Allegiant – домашньому стадіоні команди Лас-Вегас Рейдерс, який було відкрито п'ять років тому. Очікується, що на трибунах збереться щонайменше 65 000 глядачів.

Також вечір стане дебютом у боксі для генерального директора і президента UFC Дани Вайта, який раніше працював тільки в змішаних єдиноборствах (ММА). За словами Вайта, зараз бій Альвареса проти Кроуфорда йде на третьому місці за зборами в історії боксу після боїв Флойда Мейвезера з Конором Макгрегором і Менні Пак'яо. Цифри ще неофіційні. Очікується, що поєдинок перевершить зустріч Джейка Пола з Майком Тайсоном у листопаді 2024 року і стане найприбутковішим івентом на стадіоні за всю історію спортивних єдиноборств.

Збори за бій Пола і Тайсона перевищили 18 мільйонів доларів, побивши попередній рекорд для спортивних єдиноборств, встановлений 2021 року в бою Канело проти Біллі Джо Сондерса, який зібрав 9 мільйонів доларів.

Просуванням бою Канело – Кроуфорд займається нова компанія Zuffa Boxing. Вона входить до структури TKO Holdings, яка володіє UFC і WWE. Щорічне головне шоу WWE – WrestleMania 41 – у квітні цього року зібрало рекордну кількість глядачів за всю історію організації на подвійному івенті. На арені Allegiant Stadium шоу відвідали 124 693 глядачі. За словами Вайта, бій Альвареса проти Кроуфорда вже перевершив WrestleMania 41 і став найбільшою подією, що коли-небудь проводилася на стадіоні Allegiant.

