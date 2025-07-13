Півзахисник донецького Шахтаря і збірної України зізнався, що вірить у перемогу італійця Сіннера над іспанцем Карлосом Алькарасом у фіналі Вімблдонського турніру, який відбудеться в неділю, 13 липня. Про це Судаков повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Також Георгій Судаков прийняв парі від свого друга на ім'я Володимир. Той, хто програв, згідно з домовленістю, повинен буде сам приготувати стейк, сервірувати страву і подати переможцю.

Фінал Вімблдонського турніру в одиночному розряді у чоловіків між Янніком Сіннером і Карлосом Алькарасом розпочнеться 13 липня не раніше 18:00 за київським часом.

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