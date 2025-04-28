Тренера підозрювали у розтраті державних коштів, повідомляє Tribuna. Слідство з'ясувало, що Сартинський у 2019-2020 роках, зловживаючи службовим становищем, розтратив кошти державного управління "Укрспортзабезпечення".

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Наставник збірної України нібито підписував акти про надання послуг проживання та харчування для спортсменів і тренерів, що проживають в Конча-Заспі, однак вони в цей час перебували за кордоном. Його дії кваліфікували за двома статтями: розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

Втім, остаточний вирок не було винесено, адже з моменту вчинення правопорушення минуло понад п’ять років, що є терміном давності для нетяжких злочинів, відповідно Геннадія Сартинського було звільнено від кримінальної відповідальності.

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