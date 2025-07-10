На Тур де Франс-2025 стався черговий неприємний інцидент.

Цьогорічний Тур де Франс не обмежився сумнозвісним викраденням велосипедів. Тепер ще й стало відомо про стрілянину, повідомляє Wieleflits.

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Поблизу місця фінішу етапу 8 червня помітили підозрілого чоловіка. Коли поліція втрутилася, той спробував атакувати полісмена ножем. Зловмисник поранив патрульного, але іншому працівнику поліції вдалося швидко нейтралізувати нападника пострілом у ногу.

Злочинцем виявився 21-річний чоловік, який декілька тижнів тому втік із психлікарні. Його арештували. Життю пораненого правоохоронця, на щастя, нічого не загрожує.

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