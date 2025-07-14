Континентальний тур, Марсель (Франція), стрибки у висоту, жінки (топ-3)

1. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м

1. Татьяна Гусін (Греція) – 1,88 м

3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,85 м

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Десять спортсменок вийшли у сектор для стрибків у висоту на "бронзовому" етапі Континентального туру, який відбувся у Марселі (Франція). Для Табашник цей старт став п'ятими у літній частині 2025 року, зокрема третіми міжнародними. Та вперше у сезоні українка перемогла на міжнародному рівні.

Головна боротьба за перемогу розгорнулась на висоті 1,88 метра. Табашник та Гусін з Греції безпомилково подолали планку, а ось їхні суперниці схибили – жодної зі своїх спроб не використали. Після цього українка та її опонентка заявили висоту 1,91 метра, але її не підкорили та з однаковим результатом за кількістю спроб розділили перше місце у підсумковому протоколі.

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