"Час Леброна Джеймса в Лейкерс починає добігати кінця. Вони починають віддалятися один від одного. Можна стверджувати, що це почалося, коли вони обміняли Луку Дончича.

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Відхід Леброна з Лейкерс вже розпочався. Цей відхід може бути пов'язаний із завершенням кар'єри. Але це може статися й іншим шляхом. Інша пропозиція для Леброна лежить на його столі. Але я не знаю, чи вона буде реалізована", – цитує заяву журналіста Браяна Віндхорста BasketNews.

Нагадаємо, що Леброн виступає за Лос-Анджелес Лейкерс з 2018 року. До цього він грав за Клівленд Кавальєрс та Маямі Хіт.

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