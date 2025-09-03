21-річний Вінісіус ніколи до цього за межами батьківщини ще не виступав.

Клуб Київ Футзал про деталі контракту з бразильцем Вінісіусом нічого не повідомив.

Гравець до цього в рідній Бразилії грав за колективи АКАП Футзал, Санто Андре та Корінтіанс.

Нагадаємо, що в новому сезоні під назвою Київ Футзал виступає колишня столична команда Аврора – срібний призер торішнього чемпіонату та учасник Ліги чемпіонів з футзалу від України.

У міжсезоння Київ Футзал очолив Тарас Шпичка, який у попередньому сезоні очолював команду SkyUp Futsal та привів її до бронзових медалей Екстра-ліги.

