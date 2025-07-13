У ніч на 13 липня в Нью-Йорку відбулась низка поєдинків відомих боксерів. Про їхні результати читайте на "Футбол 24+".

У вечорі боксу, організованому журналом The Ring та впливовим функціонером Туркі Аль-Шейхом, билися чемпіон світу за версією WBC Шакур Стівенсон, Субріель Матіас, Едгар Берланга та інші відомі бійці.

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В андеркарді поєдинку Шираз – Берланга відбувся двобій між володарем титулу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Альберто Пуельйо (24–0, 10 КО) та екс-чемпіоном Субріелем Матіасом (22–2, 22 КО). На старті бою Пуельйо добре рухався та випереджав Матіаса, однак пізніше у чемпіона виникли проблеми через тиск суперника.

Альберто не зміг подолати пресинг Субріеля через брак сильного удару, однак чемпіон непогано працював у захисті, використовуючи клінчі та ухиляння. До кінця поєдинку Матіас втомився та пропустив багато ударів в 11 раунді, однак судді віддали перемогу йому – 114-114, 115-113, 115-113.

У ще одному поєдинку вечора Шакур Стівенсон захищав свій чемпіонський титул проти непереможного претендента Вільяма Сепеди. Претендент добре почав бій, часто заганяв фаворита до канатів та багато влучав по корпусу. Пізніше Сепеда потряс Стівенсона, однак зірковому американцю вдалося перехопити ініціативу в поєдинку. Чемпіон явно виграв другу половину бою, а Вільям Сепеда знизив свій темп. Судді нарахували доволі впевнену перемогу Стівенсона – 118-110, 118-110 і 119-109.

У головній події вечора зустрічалися британець Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) та американець Едгар Берланга (23–1, 18). Берланга намагався нав'язати бокс на ближній дистанції, однак пропустив сильний аперкот у третьому раунді. А у наступній трихвилинці пуерто-ріканець пропустив одразу декілька серій ударів у голову та двічі опинився на канвасі. У 5 раунді Шираз знову струсонув американця, що змусило рефері зупинити бій. Британець став претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Сауль Альварес.