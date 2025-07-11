37-річний баскетболіст заявив, що планує відіграти свій контракт з Голден Стейт, який розрахований ще на два сезони.

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"Я не знаю, я просто беру ці два роки за один період. Це все, що залишилося за моїм контрактом. Я сподіваюся опинитися в ситуації, коли фізично у мене буде вибір, і він не буде зроблений за мене, тому роблю все можливе, щоб залишатися гнучким, залишатися активним і робити те, що я роблю, на високому рівні.

Просто намагаюся жити сьогоднішнім днем і подивимося, що станеться через два роки", – наводить слова Каррі BasketNews.

До слова, минулий сезон став для Стефа Каррі 16-м у рамках НБА в кар'єрі. За підсумками кампанії Стеф потрапив до другої символічної збірної ліги. Минулого року Каррі продовжив контракт з Голден Стейт до кінця сезону 2026/27.

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