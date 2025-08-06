Еліна Світоліна та Марта Костюк завершили свої виступи в 1/4 фіналі турніру серії WTA 1000.

Перша ракетка України Світоліна у чвертьфінальній зустрічі турніру в Монреаля програла колишній першій ракетці планети Наомі Осаці у двох сетах – 2:6, 2:6.

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Костюк, своєю чергою, не дограла матч 1/4 фіналу проти колишньої росіянки Єлени Рибакіної, яка зараз представляє Казахстан. Марта відмовилася від продовження боротьби в розпал другого сету, отримавши пошкодження.

Світоліна та Костюк за вихід у чвертьфінал турніру заробили по 107 тисяч доларів.

Даяна Ястремська на турнірі у Монреалі вийшла до 1/8 фіналу, де програла Рибакіній, яка потім переграла Костюк на відмові. Українка заробила за свій виступ 56 703 долари призових.

Стародубцева у Монреалі провела три зустрічі та до 1/8 фіналу не потрапила. Юлія отримала від оргкомітету 33 тисячі доларів призових.

Нагадаємо, 7 серпня у Цинциннаті розпочнеться турнір аналогічної серії WTA 1000, в якому виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

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