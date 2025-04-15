Президія ФБУ затвердила формування складу збірних України з біатлону на сезон 2025/2026.

14 квітня на засіданні Президії Федерації біатлону України було затверджено рішення тренерської ради про формування складу національних команд на наступний сезон.

Підгрушна: Федерація біатлону України дала мені чітко зрозуміти, що я їм не потрібна

Жіноча команда А



Джима Юлія

Дмитренко Христина

Городна Олена

Меркушина Олександра

Меркушина Анастасія

Стеблина Лілія

Чалик Дарія

Дмитренко Валерія



Старший тренер: Зоц Микола

Тренер: Меркушин Олег

Тренер: Петренко Олексій



Чоловіча команда А



Підручний Дмитро

Лесюк Тарас

Тренер: Санітра Юрай

Дудченко Антон

Тищенко Артем

Мандзин Віталій

Борковський Богдан

Супрун Сергій

Цимбал Богдан

Кінаш Степан



Старший тренер: Білова Надія

Тренер: Артюх Олександр

Тренер: Івасенко Дмитро

Зі списком команд Б можна ознайомитися в офіційному Telegram-каналі ФБУ.

"Було в районі 150-200 доларів": лідер збірної України з біатлону – про заробітки на зорі кар'єри