Став відомий склад збірної України з біатлону на сезон 2025/26 – оголосили повний список
Президія ФБУ затвердила формування складу збірних України з біатлону на сезон 2025/2026.
14 квітня на засіданні Президії Федерації біатлону України було затверджено рішення тренерської ради про формування складу національних команд на наступний сезон.
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Жіноча команда А
Джима Юлія
Дмитренко Христина
Городна Олена
Меркушина Олександра
Меркушина Анастасія
Стеблина Лілія
Чалик Дарія
Дмитренко Валерія
Старший тренер: Зоц Микола
Тренер: Меркушин Олег
Тренер: Петренко Олексій
Чоловіча команда А
Підручний Дмитро
Лесюк Тарас
Тренер: Санітра Юрай
Дудченко Антон
Тищенко Артем
Мандзин Віталій
Борковський Богдан
Супрун Сергій
Цимбал Богдан
Кінаш Степан
Старший тренер: Білова Надія
Тренер: Артюх Олександр
Тренер: Івасенко Дмитро
Зі списком команд Б можна ознайомитися в офіційному Telegram-каналі ФБУ.
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