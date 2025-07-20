Юлія Стародубцева та Ребекка Маріно провели зустріч півфіналу кваліфікації турніру WTA 500 у Вашингтоні. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 500, Вашингтон (США), хард, кваліфікація, півфінал

Ребекка Маріно (Канада, WTA № 117) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 72) – 4:6, 5:7

Матч між Ребеккою Маріно та Юлією Стародубцевою розпочався ще вчора, 19 липня, однак гру вимушено перенесли через сильний дощ. Тоді вдалось зіграти перший сет, в якому Стародубцева перемогла з рахунком 6:4.

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У другому сеті, який пройшов сьогодні, українка також перемогла – рахунок 7:5. Загалом, гра тривала 1 годину 51 хвилину. В активі Стародубцевої 2 подачі навиліт зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Додамо, що раніше суперниці ще не зустрічались. У фіналі Стародубцева зустрінеться з американкою Аланою Сміт (346), гра орієнтовно розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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