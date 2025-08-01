Юлія Стародубцева та Клара Таусон провели зустріч 1/16 фіналу турніру WTA 1000. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Клара Таусон (Данія, WTA № 19) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 73) – 6:3, 6:0

Світоліна та Стародубцева здобули у Монреалі комфортні перемоги – українки вийшли до 1/16 фіналу турніру WTA 1000

Стародубцева проти Таусон, яка мала 16-й номер посіву, провела дві неоднозначні партії. У першому сеті українка чинила відчайдушний спротив – за рахунку 3:2 на користь суперниці була близько до того, щоб повністю вирівняти гру, але зробити цього не змогла.

Другий сет став повним фіаско для Юлія – вона у ньому не змогла взяти бодай одне очко.

Таусон, перегравши Стародубцеву, в 1/8 фіналу зіграв проти або Єви Лис з Німеччини, яка народилася в Україні, або проти Іги Свьонтек з Польщі.

Стародубцева вийшла у друге коло "тисячника" в Монреалі, оформивши епічний камбек з китаянкою