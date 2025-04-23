Стародубцева впевнено перемогла чеську тенісистку у першому колі турніру WTA – попереду складний опонент
Українка Юлія Стародубцева здолала чешку Лінду Фрухвіртову у першому раунді турніру в Мадриді.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 фіналу
Лінда Фрухвіртова (Чехія) – Юлія Стародубцева (Україна) – 0:2 (2:6, 2:6)
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Для того, щоб кваліфікуватися на турнір, Юлія Стародубцева пройшла французьку тенісистку Ельзу Жакемо у трьох сетах. Проте гра основного раунду турніра вийшла набагато легшою.
Стародубцева впевнено розпочала матч та взяла 3 брейк-пойнти поспіль. У першому сеті українка впевнено перемогла з рахунком 6:2. У другій партії Юлія Стародубцева також віддала суперниці лише два гейми. Всього гра тривала майже 1,5 години.
Варто відзначити, що українська тенісистка вперше з жовтня 2024 року здобула перемогу в основній сітці турніру WTA, до цього вона мала серію з семи поразок. У другому колі турніру Стародубцеву чекає ще одна чешка – Кароліна Мухова, яка посідає у світовому рейтингу 12-ту позицію. До слова, Юлія Стародубцева наразі є 99-ю ракеткою світу.
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